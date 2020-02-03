專家指貝多芬並非全聾　臨終前3年仍有少許聽力

一直以來，專家相信德國已故音樂家貝多芬於44歲時已雙耳全聾，但仍然創作了多首著名樂曲。美國俄亥俄州肯特州立大學一名音樂學教授近日指出，有證據顯示貝多芬在臨終前3年，即完成第9號交響曲時，左耳仍有一些聽力。

貝多芬生於1770年，民眾以為他在1814年時已失聰，但他仍排除萬難作曲，直至1827年離世。貝多芬自聽力受損後，開始攜帶筆記本，靠書寫與人交流。音樂學教授阿爾布雷克特（Theodore Albrecht）在貝多芬的筆記本中，找到23段講述其聽力問題的內容。阿爾布雷克特閱讀後推測，貝多芬完成第9號交響曲後的最少兩年內仍有聽力，只是情況愈來愈差。

筆記本中的一段提到，貝多芬1823年光顧咖啡店時，有一名陌生人向他請教如何減慢聽力損失的問題。貝多芬寫道，沐浴及郊外的空氣能改善很多問題，不要太早使用助聽器，又稱：「我就是用這種方法成功保存左耳的一些聽力。」他建議對方多用書寫與人交流，可助保留聽覺。另一段寫道，一年後一名音樂家探訪貝多芬時，亦提到貝多芬仍能獨自指揮樂曲。

阿爾布雷克特目前仍在編輯貝多芬的筆記本，又正將其德文內容翻譯成英文。他相信當中會有更多內容印證貝多芬並非全聾。不過，他強調即使貝多芬不是全聾，他仍是一個在困境中努力完成目標的人。