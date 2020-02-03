庫斯納：若巴人達不到和平方案目標　就不能建國

美國早前發表解決以巴衝突的中東和平方案，引來巴勒斯坦強烈不滿。作為該方案的主要推手，美國總統特朗普女婿兼白宮高級顧問庫斯納周日（2日）表示，如果巴勒斯坦人無法滿足方案設定的條件，那以色列不應「冒險」承認他們為國家。

庫斯納接受美國有線電視新聞網絡（CNN）訪問期間，明言巴勒斯坦應先確保該國能像西方國家一樣透明的「基本條件」，擁有新聞、選舉、宗教等自由、司法獨立及金融體系穩定，才能獲准建國。他指巴方若想讓人民過更好生活，美方現在正提供了一個框架。

主持人認為方案是強人所難，因目前「沒有一個阿拉伯國家」可達到有關標準。庫斯納回應指，相比以色列作為強國，巴人「被困在該國統治之下」，「比現在狀況更糟的唯一情況，就是有個失敗的國家」。

華府上月公布中東和平方案後，被指偏袒以色列，巴勒斯坦自治政府拒絕閱讀方案文本。阿拉伯國家聯盟上周六（1日）亦拒絕接受新方案，批評它令和平「開倒車」及未能滿足巴人權益，巴勒斯坦更宣布切斷與以色列及美國的所有聯繫。