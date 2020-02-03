艾州初選投票前夕　各候選人最後努力爭取支持

美國民主黨總統初選周一（3日）在艾奧瓦州拉開帷幕，並以黨團會議形式作全國首場初選投票。各參選人在投票前一晚努力爭取選民支持，有人重申自己實力和代表性，有人則揶揄對手，務求突出自己。

在民調中位居前列的參選人沃倫大打「女性牌」，她在艾姆斯的造勢大會上表示，自特朗普當選總統後，世界已經不一樣，「我首要的工作就是打敗特朗普，女性必勝，讓我們一起實現。」大熱候選人之一的桑德斯，原定在其位於錫達拉皮茲市的辦公室內與支持者見面，惟由於人數太多，需移師到外面的停車場。他向支持者承諾，為美國社會帶來最基本的改革，並會以在艾州及全國獲最高支持率開始起步。他呼籲支持者踴躍投票，指愈多人在艾州黨團初選投票，代表他可以勝出。

另一參選人、77歲的前副總統拜登，則以自己曾在政府的練歷和與世界各國的關係作賣點，指做總統不是在職訓練，他若當選可以立即投入工作，「暗寸」38歲的另一初選參選人、印第安納州南本德市長布蒂吉格。蒂吉格曾說，應由新一代來擔當國家領導者。蒂吉格則在艾奧瓦城拉票，獲市長蒂格撐場。布蒂吉格與非裔的蒂格都是同性戀者。

民主黨內唯一華裔參選人楊安澤則在艾姆斯拉票，他自信即使沒投放太多資源賣廣告，也可以在艾州初選中勝出。他向支持者說：「革命不是靠電視廣播。」又語帶諷刺說，如果靠賣廣告就可以當選總統，彭博（另一參選人）必定是下屆白宮主人。他簡短演說完畢後，從椅子上跳下來，說：「看桑德斯能否做到。」大有揶揄年已78歲的桑德斯年紀老邁的意味。

至於其中一位女參選人、明尼蘇達州參議員克洛布赫爾則似乎來得較有風度，她在錫達拉皮茲市的拉票活動上，指以前曾投給前總統奧巴馬，又問在2016年總統選舉中票投給現任總統特朗普的民眾，現在見到後者的作為有何感想。她呼籲支持者細心思考，因為「你們在大選中的每一票都很重要」。