賴德清個人身份赴美　參加全美祈禱早餐會

台灣前行政院長賴清德今年1月勝出大選後，將出任台灣的副總統職位。他周日（2日）晚上前往美國，出席在華府舉辦的全美祈禱早餐會（National Prayer Breakfast）。作為台灣的副總統當選人，他此次參與全美祈禱早餐會，被視為台美關係的一大突破。

賴清德副總統當選人辦公室則指出，他此行是以個人身份，應邀參加美國民間團體主辦的活動，前立法委員蕭美琴亦陪同前往；賴的辦公室表示，日前已就此行向蔡英文總統報告。

賴清德此行亦將拜訪美國國會議員；他的Facebook貼文指，屆時還可借機向美國各界表達其聲援台灣加入世界衞生組織（WHO）的感激。

台美於1979年斷交，美國禁止台灣的總統、副總統，行政院長、外交部長、國防部長等官職人員涉足華府；至2018年美國國會通過「台灣旅行法」，鼓勵雙方所有層級官員互訪。台的國安會秘書長李大維去年5月就曾到訪美國，與美國學界及政府官員討論台美共同的安全挑戰，還會晤美國國家安全顧問，創台美斷交後首例。

全美祈禱早餐會是華府每年一度的盛事，美國總統特朗普與華府政界重量級人士都會出席，也會邀請其他國家地區政界或宗教人士出席，通常於每年2月第一個星期四舉行。