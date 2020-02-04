艾奧瓦州首站黨內初選　特朗普無懸念先拔頭籌

美國初選周一（3日）開鑼，被視為「風向標」的民主黨內的第一站、艾奧瓦州黨團會議備為關注。參議員桑德斯、沃倫、前副總統拜登等熱門參選人，均期望在此戰中先拔頭籌，為此後選戰奠下基礎。而爭取連任的總統特朗普，則在無主要對手下，無懸念勝出共和黨的首場黨團會議。

桑德斯、沃倫、拜登及印第安納州南本德市長布蒂吉格被視為民主黨11名參選人中的熱門，但由於目前民調尚屬初步結果，支持率很有可能在第一站初選後大洗牌，故艾奧瓦州被視為兵家必爭之地。初步結果顯示，桑德斯支持度跑出，沃倫緊隨其後。

較遲宣布參選的前紐約市長彭博則錯過此戰，他計劃反傳統地跳過首4個州份的初選，主力應付3月2日的超級星期二投票。他揚言，他的對手被困身艾奧瓦州之時，自己已於多地拉票、領先一截。雖然民主黨人對黨內人選尚未明朗，但選民對特朗普的不滿則是眾志齊心。民調顯示，認為首要目標是拉倒特朗普的人數，比認為首要是選出自己滿意的參選人數，多出一倍。

相對地，艾奧瓦州對共和黨而言則不那麼關鍵。該州的共和黨黨團會議曾在2004年及1992年取消，但今年該黨為了保持艾奧瓦州作為首個投票州的地位，決定續於當地舉行初選。特朗普的競選團隊派於華府高官及第一家庭成員站台，取得象徵性勝利、展示了團隊的動員力量。