武漢肺炎︰市內醫院人滿為患　多人確診前已身亡

中國武漢在嚴峻疫情下，已被下令「封城」。美國《紐約時報》周一（3日）報道市內抗疫情況，當地民眾直言醫院均人滿為患，大量染病者排隊多個小時仍未獲得診治機會，估計不少人在確診前已經身亡。有患者兒子嘆謂︰「那些獲診斷和治療的人運氣好。在我們社區，許多無法確診的人最終死在家裡。」

67歲婦人安建華連日發燒，在兒子陪同下跑了數家醫院、甚至排隊7小時，但醫院已經沒有床位，她連檢測都排不上。但病人需獲醫院確診才有資格接受治療，安建華最後僅接受靜脈輸液，其後只得在家自行隔離、盡可能避免和兒子接觸。兒子何軍直言「看不到希望」，悲嘆︰「我媽媽不能在家裡等死。」但卻束手無策。

中國當局雖然正加緊新建醫院，但對不少人來說是為時已晚。當地民眾甘漢江的父親上月嚴重發燒和咳嗽，但在新型冠狀病毒檢測中呈陰性。然而，甘的父親在10日後就去世，醫院僅把原因歸為「嚴重肺炎」。甘漢江堅信父親是死於武漢肺炎，早前也有專家認為病患或需經多次檢測方會被確診。

雪上加霜的是，甘漢江於父親過世之時也出現同樣病徵，但在交通禁令下求醫無門。武漢有醫生憤慨指，當地檢測試劑盒和醫療用品均短缺，原因未明；而交通禁令亦迫使民眾需步行數小時求醫。有民眾指，電召救護車時，竟被告知前面已有數百人排隊，而醫院亦大排長龍。報道直指，市況顯示疫情蔓延嚴重，遠超官方病例數字。