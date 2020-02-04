新聞背後︰偏遠艾奧瓦州　成民主黨初選關鍵戰場

美國大選已敲響戰鑼，艾奧瓦州周一（3日）的第一站初選被視為民主黨競爭的重要指標。然而，艾奧瓦州位處偏鄉、人口由白人佔極大多數，所佔的黨團票數亦少，代表性相對低。不過，艾奧瓦州貴為初選首站，具選情「風向標」的重要價值︰在過去5屆大選中，勝出艾奧瓦州初選的參選人，最終都勝出民主黨初選。

民主黨參選欲在黨內初選中脫穎而出，需至少取得全國各州共1991張黨團人票。然而，艾奧瓦州只得41張黨團票，比起加州的415票、德州的228票，可謂小巫見大巫。此外，艾奧瓦州的非白人只佔州內人口的不足10%，與全國的27%非白人人口有比例上的差距。數據而言，艾奧瓦州並非一個反映選情的準確指標。

不過，艾奧瓦州作為黨團會議首站，其風向標性能卻是異常準確。該州自1972年起錯舉辦12次民主黨黨團會議，其中9次在當地勝出的參選人，最後都成為了民主黨的總統參選人，包括上屆於艾奧瓦州險勝現參選大熱桑德斯的前國務卿希拉妮。而往績亦顯示，艾奧瓦州初選後，民主黨黨內競爭將明朗化、收窄至3至4人之爭。

另一邊廂，艾奧瓦州對共和黨初選的指標性則相對低。在過去3屆的艾奧瓦州共和黨初選勝利者，最後均輸掉了黨內競爭，未能代表共和黨競逐總統。不過，在今屆無主要對手的總統特朗普，已贏得共和黨在艾奧瓦州的初選。