新招懾俄　美證潛艇配低當量核武

美俄的軍事角力日漸升級，美國國防部副部長魯德（John Rood）周一（3日）證實，美軍開始部署新一代核武，戰略核潛艇的彈道導彈搭載低當量核彈頭，強調這武器可阻嚇俄羅斯發動有限度的核攻擊，從而降低歐洲爆發核戰的危機，令美國更安全。

美國科學家聯盟日前引述消息披露，美軍戰略核潛艇田納西州號去年底搭載低當量核彈頭W76-2，在大西洋展開核威懾巡邏。魯德接受美聯社訪問時證實此事，但拒絕透露部署行動的詳情，僅重申美方只在「特別情況」下使用核武，又稱這款核武可阻嚇俄羅斯在歐洲率先動用戰術核武，變相加強美國的核威懾力。

反對美國研發低當量核武的人士主張，這類核武為決策者在衝突時提供另一個使用核武的選擇，加上它破壞力較傳統的戰略核武低，因此更容易升級至全面核戰，而美軍本身有空射型的低當量核武，研發潛射版是多此一舉。魯德不認同這說法，指低當量潛射核導彈的重要性，在於它穿透防空網絡的能力更可靠。

W76-2的爆炸當量為5000噸，威力是美軍二戰在日本投下的原子彈33%；至於美軍潛射彈道導彈過往搭載的W76-1及W88核彈頭，威力分別是9萬噸及47.5萬噸。魯德表示，今次部署低當量核武沒有增加美軍核武數量，軍方以「一換一」方式讓W76-2取代戰略核彈頭，沒有違反與俄羅斯的《新削減戰略武器條約》。