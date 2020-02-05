艾奧瓦州民主黨初選　布蒂吉格搶閘宣布勝出

美國民主、共和兩黨總統初選周一（3日）在艾奧瓦州揭幕，但點票混亂及技術問題令民主黨遲遲未有結果。延遲近24小時後，民主黨周二（4日）公布黨團會議部分投票結果，參選人、前印第安納州南本德市長布蒂吉格暫時領先；大熱人選、佛蒙特州參議員桑德斯則以些微票數之差緊隨其後。雖然點票未完成，但布蒂吉格已「搶閘」宣布勝選，更指下一場的新罕布什爾州初選亦勝利在望。

民主黨今次在艾奧瓦州將選出41名黨代表，根據初步公布62%的選區結果，年僅38歲的布蒂吉格得票率為26.9%，桑德斯以25.1%得票率居次，麻省參議員沃倫及前副總統拜登則分別以18.3%及15.6%得票率緊隨其後。雖然布吉格的得票率領先桑德斯，但二人所得的黨代表票均為10票，沃倫則有4票，拜登為0票。

布蒂吉格是首位公開出櫃的總統參選人，正在新罕布什爾州準備下周黨內初選。他已率先宣布勝出艾奧瓦州初選，形容是「驚人的勝利」，他哽咽說：「我的競選工作4年前開始展開，當時只有4名員工、沒知名度、沒有金錢，只抱着偉大信念。」他又指，嘗試了這個不被外界看好的競選工程，最終在首場選戰中先拔頭籌。。

同樣身在新罕布什爾州的拜登則笑言：「以這個速度，或者新罕布什爾州會更快公布結果。」他亦繼續拉票工作，包括提倡醫改計劃及重提以往政績。

較早前，民主黨艾奧瓦州主席普賴斯（Troy Price）就延遲公布選舉結果致歉，他又承諾會日以繼夜地工作以確保點票結果準確無誤。不過仍有很多民主黨大為不滿，民主黨全國委員會主席佩雷斯就事件要求一個「絕對透明的統計」，並警告絕不可以再次發生同類事情。