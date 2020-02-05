第3份國情咨文　特朗普稱帶領美經濟發展

身陷彈劾審訊的美國總統特朗普，周二（4日）到國會發表任內第3份國情咨文，他以「偉大的美國復興」（The Great American Comeback）為主題，強調在他領導下，國家與他上任前大為不同，經濟蓬勃發展，並以無法想像的速度向前邁進。

特朗普在眾議院大廳發表國情咨文前，觀眾席的共和黨人向他高呼「再多4年！」，以支持他連任總統；民主黨人的反應則截然不同，全程保持沉默。除國會議員及白宮官員外，委內瑞拉反對派領袖瓜伊多亦獲邀出席。

特朗普在歷時1.5小時的講話，闡述任內政績：「美國敵人正在逃走、美國財富節節上升、未來一片光明......短短3年內，我們粉碎『美國衰落』的心態、拒絕美國縮小的命運，我們正以幾年前無法想像的速度向前邁進，永遠不會回頭。」他又強調國家被人利用、佔便宜、甚至是蔑視的日子已過去。

特朗普指，國家蓬勃發展，失業率跌至半世紀以來最低、創造700萬工作機會、增加藍領及中產人士收入。他亦特別提到任內談判的貿易協議，包括簽署了中美第一階段貿易協議及《美墨加自由貿易協議》。

特朗普亦花不少時間談及醫療系統改革，他認為民主黨提出由政府包底的醫療保險計劃，意味國家將由社會主義控制，此會令美國破產、削減原先購買醫保人士的利益、為非法移民支付醫療。

在外交及國家安全方面，特朗普亦指自己的邊境政策令毒品及偷渡問題大減，重申華府致力保護人民福祉。他稱，打擊境外極端恐怖勢力已取得成果，包括恐怖組職「伊斯蘭國」領袖巴格達迪已經死亡，並警告恐怖分子攻擊美國公民將性命不保。他形容美國依舊是世界「一哥」，在外交上支持古巴、伊朗、尼加拉瓜、委內瑞拉等國家爭取民主。

特朗普又提到，美方投放逾2萬億美元（逾15.5萬億港元）軍費，增購最好的軍機、船艦、導彈等，全部軍備由本土生產，並成立第六軍種「太空軍」。他未有觸及北韓、俄羅斯、烏克蘭等問題，對彈劾案亦隻字不提。