Google相簿有漏洞　陌生人可下載用戶私人影片

美國科技巨企Google周一（3日）通知部分用戶，指Google相簿中的Takeout功能早前出現漏洞，令用戶的私人影片可被陌生人下載。Google周二 （4日）發電郵道歉，並指Google相簿全球用戶逾10億人中，只有少於0.01%用戶受影響，並稱已修復漏洞。惟有私隱安全專家指，洩露私人影片對用家的隱私及安全造成很大影響，情況令人憂慮。

Google表示，Google相簿的Takeout功能於去年11月21日至25日出現技術問題，有用家透過Google Takeout下載到別人的私人影片，或未能成功下載屬於自己的完整檔案。該功能容許用家下載自己的相片及影片作備份，或在其他應用程式使用。

Google發言人強調事故只影響用戶的影片，相片沒有外洩，並已向受影響用戶發電郵，建議於上述時段進行備份的用戶，將此前的備份檔案刪除，並重新上傳備份一次。Google就此致歉，指涉事功能的技術問題已於5日內修復，並進行了深入分析，避免再有同類事故發生。

不過，Google沒有談及上述技術漏洞的影響、受影響用戶數量及被其他用家下載的私人影片數量。分析相信，Google可能也未能確認被公開私人影片的用戶名單。另有報道指，Google 沒有向用戶解釋外流的影片數量，以及整體的影響範圍，僅聲稱只有0.01%的用戶受影響，但考慮Google相簿的用戶基數，相關漏洞的影響仍令人憂慮。

Google YouTube 醜聞不絕：