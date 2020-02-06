不斷更新：參議院將就特朗普彈劾條款表決

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0322 共和黨參議員羅姆尼發言，稱特朗普侵害了公眾的信任，因而會投票支持彈劾特朗普，是第一個表態支持將特朗普判罪的共和黨參議員。但他認為自己的一票只屬少數，不足以將特朗普拉下台。

美國參議院周三（5日）下午4時（香港時間6日清晨5時）將就針對總統特朗普的兩條彈劾條款作表決，由於參議院由共和黨控制，預料彈劾條款將會因為不能獲得全院三分之二的贊成票而遭否決，特朗普將可逃過遭罷免的命運。

投票進行時，100名參議員將會按名字的英文字母順序，輪流高聲說出他們的投票決定，整個過程預料需要約半小時。

今次彈劾案是源於有告密者投訴特朗普扣起對烏克蘭的軍事援助，以向該國總統澤連斯基施壓，調查民主黨總統參選人、前副總統拜登及其子亨特在烏克蘭的不當行為。特朗普一直否認自己有犯錯，多次指控彈劾案是針對他的「獵巫行動（政治逼害）」。

表決彈劾條款之後，意味對特朗普的歷時5個月的彈劾調查及審訊告一段落，但預料民主黨仍然會對特朗普死口不放，勢將傳召前白宮國家安全顧問博爾頓到眾議院作供。他早前在新書中爆料，指證特朗普以軍援迫烏克蘭調查拜登父子。