武漢肺炎：疫情下華客大減　紐約華埠叫苦連天

中國爆發武漢肺，外遊人數大幅減少。美國紐約巿作為中國遊客在美首選的目的地，唐人街、旅行社、酒店及中餐館生意的大受打擊，有業界人士估計生意下跌5至7成。有分析認為，今次疫情比2003年沙士時期對當地的旅遊業打擊更大。

《紐約時報》周二（4日）報道，曼哈頓唐人街有餐館的生意在過去10天大跌了5成至7成，該區連同法拉盛、布魯克林第八大道這些華人聚居地的餐館生意也都嚴重受損。

法拉盛的一家旅行社的經理Bruce Zhu亦大嘆，因為疫情他的公司取消了未來兩星期200名中國遊客的酒店及景點預約，如果情況在一個月後沒有好轉，他就會裁員，將人手由5人裁至3人。專營中文巴士團的Don Chan亦指，在美國實施封關、禁止到過中國大陸的旅客入境前，他公司旳生意已大跌，每車遊客由去年約30至40人，減至目前10至20人。

法拉盛亦有酒店指出，封關前取消預約和客人無到的情況已開始出現，一月中起生意下跌了四分之一。

紐約大學助理教授亨尼西指出，今次疫情對紐約旅遊業的打擊，比2003年沙士時期要大，因為當時中國遊客只佔紐約遊客的2%，但至前年已飆升至8%。亦有旅遊業分析機構稱預測，到訪美國的中國旅客在今年會下跌28%，導致遊客消費會減少58億美元（約452億港元），該機構又指，當年沙士時期中國旅客的數目要在疫情完結3年之後才回復到原來水平。