素有齟齬　羅姆尼倒戈贊成特朗普濫權

共和黨參議員羅姆尼周三（5日）在針對總統特朗普的彈劾表決中，倒戈投下黨內唯一的支持票。此舉隨即成為民主黨的利器，眾議院議長佩洛西指出，今次彈劾動議有獲得「跨黨派支持」。特朗普也因而失去一枚競選籌碼，無法宣告自己是獲黨內一致宣告無罪。

羅姆尼在表決前，發表甚具個人色彩的發言，指自己無法在上帝面前，違背參議員的誓言。他稱︰「我會告訴我的兒孫，我克盡己任、做到最好，相信這是我國所期待的決定。」他直言，特朗普毫無疑問地向外國政府施壓調查政敵，形容此舉是「極度錯誤」。羅姆尼明言知道黨友反對其決定，但相信自己只屬少數，不足以將特朗普拉下台；又預測對方將會順利連任。

不少民主黨人為羅姆尼的發言動容，其中參議員沙茨（Brian Schatz）含淚離席、久不能言。美媒指，民主黨認為此舉展現了共和黨不退縮的政治勇氣，亦凸顯了共和黨人違背特朗普是罕見情況。由於羅姆尼有反對特朗普的前科，共和黨內未見激烈反應，共和黨領袖麥康奈爾僅表示驚訝失望。

特朗普避過彈劾後，隨即在社交網貼出短片，片中形容羅姆尼「滑頭、鬼祟」，是「民主黨的秘密資產」。特朗普兒子唐納德亦發文炮轟︰「（羅姆尼）正式成為反抗分子，應被逐出共和黨。」羅姆尼所屬的猶他州選民，亦將出現反對之聲，不少人要求他應該跟隨黨的立場。

現年72歲的羅姆尼，在2012年美國大選中曾為共和黨的總統候選人，最終敗結前總統奧巴馬。他與特朗普素有齟齬，2016年曾公開反對特朗普成為共和黨總統候選人；特朗普則曾斥羅姆尼為「傲慢蠢才」。美媒形容，羅姆尼代表了共和黨傳統的名門形象，而特朗普則與之背道而馳。