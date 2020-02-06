艾奧瓦民主黨初選投票率低　桑德斯反超前領先

美國民主、共和兩黨總統初選周一（3日）在艾奧瓦州揭幕，以黨團會議形式進行。民主黨周三（5日）完成97%點票，佛蒙特州參議員桑德斯反超前領先，已「搶閘」宣布勝利的前印第安納州南本德市長布蒂吉格的得票率則排第2，參議員沃倫及前副總統拜登緊隨其後。

民主黨接近完成點票，桑德斯得票率為31%，布蒂吉格為23%，大熱之一的沃倫則以18%得票率居第3位，拜登僅得14%得票率暫列第4位。拜登當日在新罕布什爾州拉票時表示：「我不打算掩飾，這不是我人生中第一次被打擊。」

美國政治網站POLITICO分析認為，民主黨本來期望藉彈劾總統特朗普，激起選民的憤怒，繼而踴躍參與投票，惟今次投票率遠比預期低，或只有17萬名民主黨登記黨員投票，跟2016年前國務卿希拉妮參選時相約，但遠比2008年前總統奧巴馬參選時的投票率低，當時有24萬人投票。今年也只有約3分之1人為首投族，人數比2016年及2008年時更低。2008年初選時，約有60%選民為首投族。

評論指，艾奧瓦州的黨團會議太早舉行，加上參選人太多，令很多選民也來不及決定要支持誰。民主黨策略顧問林克（Jeff Link）早前指出，民主黨預期的投票率高得不乎現實，而選民未決定要支持誰時，很難花3個小時參加黨團會議。