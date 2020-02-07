彈劾案甩身　特朗普寸盡對頭人

美國總統特朗普在彈劾案中獲判無罪之後，周四（6日）在白宮東廳作回應。他以受害者自居，怒罵企圖把他趕下台的人。

特朗普一副勝利姿態，拿出在頭版大字標題「無罪」的報章，斥彈劾案可恥：「這是邪惡、腐敗的，永遠不應再發生在另一位總統身上。」「我們在不公平之下走過了地獄，我們沒有做錯事。」

特朗普認為眾議院議長佩洛西、情報委員會主席希夫和前聯邦調查局局長高銘等人曾對付他，指摘這些人「惡毒卑鄙」，轉過頭來，他又大讚參議院對他作出的裁決：「現在我們有了那堂皇的字詞，我從沒想到它有這麼美好。它就是：完全無罪。」

特朗普發言時，在場站滿了他的支持者，包括參議院共和黨領袖麥康奈爾、司法部長巴爾、財長姆紐欽等內閣成員，以及眾議院共和黨領袖麥卡錫等，特朗普花了近半小時向他們逐一致謝，又稱共和黨從未如此團結，他被宣告無罪帶來的動力將會令他在11月連任成功。不過，特朗普警告，他有可能會因為亂過馬路這等小事而再被彈劾，因為「這些人絕對是瘋狂的」。

特朗普在白宮發言之前，同日已經在年度全國祈禱早餐會上大呻了一場。他說自己在彈劾案中，被「一些不誠實和腐敗的人施以可怕的折磨」，「他們無所不用其極摧毁我們，藉此重創我們的國家」。他揶揄有份投票指他犯下濫權罪的共和黨參議員羅姆尼：「我不喜歡別人以他們的信念作為正當理由，做一些他們明知是不正確的事情。」又嘲諷在彈劾案中扮演領導角色的佩洛西：「我也不喜歡別人口口聲聲說『我為你祈禱』但其實沒有」。特朗普稍後在白宮揚言，他這些說話都是「實話實說」。

佩洛西則指摘特朗普在全國祈禱早餐會作如此發言是完全不恰當，她亦就早前當眾撕掉特朗普的國情咨文講稿一事解畫，她說：「那不是國情咨文，那是他（特朗普）的心態（state of mind）。」