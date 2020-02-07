武漢肺炎：姆紐欽預期中方按協議增購美國貨

中國爆發武漢肺炎疫情，外界關注中方會否啟動中美首階段貿易協議的「災害條款」，暫時不履行協議的承諾。美國財長姆紐欽周四（6日）表示，預期北京將按承諾於未來兩年增購最少200億美元（約1552億港元）美國貨及服務。

美國農業部長周三（5日）曾指，若中方因疫情影響購買力，美國會理解及容忍，但稱不清楚確保中方執行協議的小組會如何調整對中國的購買期望。姆紐欽表示，根據目前資料，他不預期中方履行協議會有任何問題，亦歡迎中國根據首階段協議，下調750億美元（約5820億港元）進口美國貨的報復性關稅稅率，稱這是向正確方向遘出一大步，希望中方能夠履行協議。

姆紐欽又指，華府不認為武漢肺炎疫情對全球供應鏈造成大影響，強調正密切監測事態，相信兩周後情況會更明朗。

另外，美國農業部下周二（11日）將公布簽署首階段貿易協議後首份月度報告，農業部首席經濟師表示，協議對美國農產品需求有影響但難以量化，亦不了解貿易協議細節，所以不會把中方承諾採購的美國農產品數量列入每月供求預測報告。農業部另會在預測提及武漢肺炎疫情和非洲豬瘟的影響等。