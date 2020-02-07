艾奧瓦初選點票亂象　民主黨高層促審核結果

美國民主黨的艾奧瓦州初選點票結果原定周一（3日）公布，但因技術問題而至今未有結果。民主黨全國委員會主席佩雷斯（Tom Perez）周四（6日）要求重新審核初選結果，惟艾奧瓦州民主黨主席普賴斯（Troy Price）拒絕。

佩雷斯周四在社交網直斥︰「適可而止吧。」他要求艾奧瓦州民主黨重新審視結果，以確保公眾對初選結果的信任。惟普賴斯表明除非是參選人提出，否則無意審核結果。民主黨已完成97%的點票，前印第安納州南本德市長布蒂吉格得票率為26.2%，以0.1%的極微優勢，爆冷領先屬大熱門的參議員桑德斯、沃倫及前副總統拜登，三人得票率分別是26.1%、18.2%及15.8%。

布蒂吉格及桑德斯已先後宣布勝選，桑德斯形容今次開票失誤對選民及參選人都「極不公平」。至於總統特朗普則在無主要對手下勝出共和黨的艾奧瓦州初選，他周四在白宮慶功時嘲道︰「民主黨人連簡單點票都數不了，卻想掌管國家的醫療系統。」

出身台灣的民主黨華裔參選人楊安澤（Andrew Yang），則未能打入關鍵的艾奧瓦州初選頭前列，暫時位居第六。楊安澤隨即重組競選團隊，據報已辭退數十名職員。其競選發言人指，目的是籌備新罕布什爾州初選，被辭退者大多為艾奧瓦州職員。