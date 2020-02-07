武漢肺炎：加強檢疫　網民呻入境等6小時

中國武漢肺炎疫情持續，美國政府宣布封關並限制中國返美航班只能在指定機場降落及檢疫。有美國民眾表示，因為三藩市國際機場的檢疫措施，令其家人排隊逾6小時才能入境。此外，加拿大派出的首架撤僑包機，於周四（6日）離開中國湖北省武漢市。

所有曾到訪中國或乘坐中國出發航班回國的美國公民，需要在指定機場接受檢疫，美國疾病控制及預防中心（CDC）職員會詢問他們的病徵、旅遊紀錄及為他們量體溫。如果懷疑他們染病，CDC職員便會抽取樣本進行病毒測試，或需等待數小時甚至1日才有結果。

有網民指，其母親從土耳其伊斯坦布爾回美國三藩市，而機場檢疫工作令她等候多未能入境。根據官方數據，由上月20日至周一（3日）期間，從指定機場入境平均最多只需要等候約22分鐘至72分鐘。

另外，加拿大派出的首架撤僑包機於周四離開武漢，啟程回國。機上載有176人，有18人因出現病徵或選擇留下而未有登機。包機會在加拿大溫哥華稍作停留，之後飛到安大略省特倫頓，讓乘客在軍事基地隔離14日。約有50人因機位不足未能登機，他們周四乘坐一班美國航班回國。而第二班加拿大包機會於下周一（10日）離開武漢。