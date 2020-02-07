華涉千宗竊美技術案　FBI：執法最大威脅

中美角力持續，美國聯邦調查局（FBI）局長克里斯托弗．雷周四（6日）表示，FBI正追查1000宗有關中國偷取美國技術的案件，形容中國是美國執法的最大威脅，北京用盡方法尋求盜取美國科技。

克里斯托弗．雷在華盛頓出席戰略與國際研究中心會議時透露，FBI全美56個地區分局正調查多宗涉及中國企圖偷取美國技術的案件，幾乎牽涉所有產業。他又指，中國積極地利用美國的學術自由，透過校園代理人及成立中方機構盜取技術。

FBI的反間諜部門主管布朗（John Brown）直指，沒有國家比中國對美國構成更大威脅。他透露，就中國偷技術案件FBI去年拘捕了24人，今年亦已拘捕19人。國家反間諜執法辦公室總監伊瓦尼納（William Evanina）則指，中國的首要竊取目標是美國的飛機及電動車科技，並估計中國從美國偷取的商業機密，對美方每年造成約3000億至6000億美元（約2.34萬億至4.68萬億港元）損失。

中國駐美國大使館反駁美方指控是毫無根據，稱中美的人際交流有助加強兩國人民間的理解，亦符合兩國的基本利益。