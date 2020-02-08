法國公布新核戰略　率歐洲抗中美俄

法國在英國脫歐後成為歐盟唯一的核武國，總統馬克龍周五（7日）公布後英國脫歐時代的法國核戰略，指歐洲不能再袖手旁觀，應積極阻止中美俄的核競賽，確保地區集體和平；又透露法國已身先士卒，削減核武數量至不足300枚。

馬克龍在巴黎向畢業軍官發表講話，主題是關於國家最新的核戰略，展示在同是核武國的英國脫歐後，法國如何在中美俄大國競爭下領導歐盟。他指缺乏法律框架下，歐洲很快面對一場在區內發生的傳統及核子武器新競賽，認為有必要確保歐洲不置身在冷戰形式的對峙，否則危害經歷很多場悲劇而來的和平。

馬克龍警告，冷戰高峰時期的無節制軍事與核武競賽，很有機會重現，歐洲國家應堅持參與任何限制發展新中程武器的條約，否則成為最大的受害一方。他又宣布法國以身作則已削減核彈頭數量，以推動其他核武國邁向漸進、可行及可驗證的全球裁軍，但拒絕現階段簽署任何進一步減少法軍核武規模的條約。

不過，馬克龍沒有談及向歐洲提供核保護傘，只是邀請歐洲國家就法方的核威懾角色展開「戰略對話」，並呼籲其他歐洲國家增加軍事開支。他認為必須逐漸恢復歐洲與俄羅斯之間的信任，否則任何歐洲防禦及安全計劃都是紙上談兵。