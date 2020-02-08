俄潛艇頻出沒　美東海域不再安全

美俄的海上軍事角力近年愈演愈烈，兩國艦艇頻頻在對方的「後花園」活動，不時出現短兵相接的場面。美軍第二艦隊司令日前警告，隨着俄軍艦艇在大西洋的活動頻繁，美國東岸海域不再是安全區，軍方應視之為美俄的對抗空間。

針對俄軍潛艇在大西洋的活動，美軍前年重建第二艦隊。艦隊司令海軍中將劉易斯周二（4日）出席智庫活動時，指美東海域對美軍來說不再自動成為安全區：「我們面對的新現實是，當我們的水兵離開諾福克時，他們可預期身處對抗空間；我們的艦艇不能期望在東岸安全區行動，或不受阻礙橫越大西洋。」

劉易斯表示，俄軍在大西洋部署的潛艇愈來愈多，不但部署時間更長，這些潛艇配備更致命的武器，作戰能力也提高。他又稱俄軍的威脅不限於潛艇，並提及去年12月，美軍神盾驅逐艦馬漢號在東岸海域訓練途中，奉命監視一艘在南卡羅萊納州及喬治亞州對出海域、被指「不安全」航行的俄羅斯海軍間諜船。

俄軍去年10月在大西洋舉行自冷戰結束後最大型的單一潛艇演習，出動至少10艘潛艇；挪威情報部門相信，演習旨在展示俄軍有能力在不被發現的情況下，持續向大西洋部署大批潛艇。有美媒引述消息指，美軍去年秋季出動大批艦艇及軍機，花數周在北大西洋搜索一艘俄軍新型巡航導彈核潛艇，但無功而還。