武漢肺炎︰兩撤僑包機2人不適　一度停加州及溫哥華

中國武漢肺炎疫情嚴重，美國國務院再派包機撤走滯留武漢的國民。兩班撤僑包機周五（7日）返抵美國，但中途曾分別降落於加州及加拿大溫哥華，改道後未有前往原定目的地內布拉斯加州。消息指，中途降落是因為兩班機上各有一人出現疑似肺炎病徵。

其中，第二班包機一度在半途被扣在加州特拉維斯空軍基地，其後改飛至德州的拉克蘭空軍基地。現場有身穿全副保護裝備的醫護人員到場，帶領部分乘客下機。當局解釋時，僅指改道決定是考慮「有關人士」；暫未知有多少人需在該處隔離。其餘約70名乘客料將乘原機，繼續前往原定目的地內布拉斯加州。首班包機則在溫哥華短暫被扣後，改飛抵加州的海軍陸戰隊空軍基地。

兩名與美國疾病控制及預防中心（CDC）關係密切的官員透露，兩班包機上各有一人感不適，目前情況未明。華府消息指，該兩班包機所載的300人，料為美國撤走的最後一批僑民；他們將與上周返美的167人一樣，需隔離14天。上周返美的僑民中，有5人被送醫治療，包括兩名孩童。

而在加拿大衞生局周四（6日）則建議，由湖北飛抵加拿大的旅客，應自願進行自我隔離14日。但由於有關建議完全依賴旅客自發配合，實際效果成疑。不過當局相信，由於中國已限制湖北人出行，相信加國接收的湖北旅客人數將甚少。