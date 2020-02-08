布蒂吉格桑德斯初選形勢佳　黨內辯論遭圍攻

美國大選選戰開鑼，民主黨在艾奧瓦州的首站初選在混亂中落幕後，各參選人加緊籌備緊接而來的新罕布什爾州初選。在周五（7日）的黨內辯論中，領先艾奧瓦州初選的前印第安納州南本德市長布蒂吉格及參議員桑德斯成為眾矢之的，被其他對手集中批評，指兩人表現不足以擊敗競逐連任的總統特朗普。

在初選首戰僅排第五的女參議員克洛布赫爾（Amy Klobuchar）批評，桑德斯無力吸納中間派選民，難挫特朗普選情。在首戰結果同樣表現失色的前副總統拜登，則批評桑德斯立場太左，將成為特朗普的攻擊點。桑德斯則反駁，他主張的政策改革可吸引新選民，「爭取我國史上最高的投票率，就是打敗特朗普之道」。

年僅38歲的布蒂吉格以極微優勢，爆冷勝出艾奧瓦州初選。77歲的拜登在辯論中，質疑布蒂吉格經驗不足；後者則反唇相譏指，那些華府內部經驗已經無用，國家需要新生代的領袖。加州富豪施泰爾（Tom Steyer）則指，黑人及拉美裔選民對民主黨初選尤為重要，質疑布蒂吉格在該方面表現不足。

按歷屆黨內選情顯示，通常在艾奧瓦州首站初選的贏家，將在新罕布什爾州初選有較大優勢；而布蒂吉格亦的確在本周民調中，拉開與桑德斯的距離。不過，由於艾奧瓦州初選點票出現爭議，加上布蒂吉格僅以0.1%之差勝出，令下周二（11日）的新罕布什爾州初選重要性大增。