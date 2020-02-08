彈劾甩身即作清算　曾指證特朗普2官員被炒

美國總統特朗普在彈劾案中獲判無罪2日後，周五（8日）隨即展開「清算」，炒掉兩名曾在案中作證指控他的官員，分別為美國駐歐盟大使桑德蘭（Gordon Sondland）及陸軍中校溫德曼（Alexander Vindman）。

溫德曼原為國家安全委員會首席烏克蘭專家，其律師周五公布他已被撤職，並直指他是因「說出真相」而被炒。據報，溫德曼在國安委員會律師的雙胞兄弟葉夫根尼（Yevgeny），同日亦被撤職。葉夫根尼並無在彈劾案中作供。同日稍後，桑德蘭亦公布，特朗普已即時將他召回國。

溫德曼在去年7月25日，負責監聽特朗普與烏克蘭總統澤連斯基的通話；他在聽證會上直指特朗普向烏克蘭施壓查政敵拜登父子，做法「不恰當」、「不尋常」。桑德蘭亦是彈劾案主要證人，他在作供時稱，特朗普明令外交官尋求與烏克蘭達成「交換條件」，以美烏峰會為籌碼，要求烏方調查特朗普的政敵。

彈劾危機甫完，《紐約時報》周四（6日）報道，特朗普仍在繼續尋求調查拜登的次子亨特的不當行為。參議院的共和黨財政委員會及國土安全委員會，去年已分別要求財政部提交有關亨特與烏克蘭天然氣企業Burisma關係的文件，以調查其「可疑行動」。拜登任職前朝副總統時，曾協助制定烏克蘭政策，期間亨特出任烏克蘭Burisma要職，被質疑有利益衝突。財政部未有回應。