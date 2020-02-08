120億光年外「怪物星系」　瘋狂生長後突「猝死」

MOSFIRE光譜儀測量到XMM-2599由最初質量極大（左圖）至不活躍（右上圖），至突然「死亡」（右下圖）的過程

有美國天文學家，近日觀測到一個令他們大惑不解的「怪物星系」。該距離地球大約120億光年的星系，在宇宙尚未形成時，已不斷形成大量恆星，形同一個造星工廠；惟就在高峰期時，星系卻突然停止產生恆星、一切活動戛然而止，猶如「猝死」。

加州大學洛里弗賽德分校的天文學家福里斯特（Benjamin Forrest）及其團隊，利用位於夏威夷凱克天文台的多目標光譜儀（MOSFIRE），觀測名為XMM-2599的星系，發現它於宇宙形成20億年前已存在，其產生的恆星質量不斷增加，至相當於逾3000億個太陽。惟星系在宇宙尚未夠18億歲時，卻突然變得不活躍。

該校的物理學家兼天文學家威爾遜（Gillian Wilson）表示，在該個時期，很少星系會停止形成恆星，而且沒有一個星系有XMM-2599那麼大。他們認為，XMM-2599突然停止形成恆星是不尋常及令人驚訝，推斷是因為它不再獲得能量，又或是它的黑洞開始打開。至於XMM-2599現在確實變成甚麼模樣，仍有待繼續研究。是次研究結果周三（5日）刊登於《The Astrophysical Journal Letters》。