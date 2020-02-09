新冠肺炎︰鑽石公主號美客不滿受困　美方準備接走

鑽石公主號郵輪已停泊在日本橫濱港口數天，數十名乘客被以擔架運下船、送進救護車，他們出現咳嗽、疼痛和發燒。約3700名乘客及船員仍隔離。船上數百名美國人，他們都對被困船上感無奈，慨嘆是否要自己患新冠肺炎才能離開。

連續數日被困在狹小空間，佛羅里達州69歲女子門迪薩瓦爾（Vana Mendizabal）絕望感漸升，她突然想到：「如果逃離郵輪和強制隔離14天的唯一途徑，是患上新冠病毒肺炎嗎？」門迪薩瓦爾投保的旅遊保險公司不願安排撤離行動，除非她確定感染。日本當局也不准任何人下船，除非是要送醫，或者結束至少2周的隔離。

美籍乘客們焦急地在郵輪上等待，但美國官員還未提供任何有關撤離的解決辦法。門迪薩瓦爾和75歲丈夫已經沒有乾淨衣物，耐性也耗盡，束手無策。她在雙人船艙透過電話說：「我們試圖聯繫美國國務院，期待他們帶我們離開。我們在艙內隔離，呼吸的是再循環空氣，對我們來說，這並不是一個適合待着的健康環境。」

美國國務院表示，美國官員正密切關注這艘郵輪的情況，一旦鑽石公主號上的乘客結束14天隔離，就會獲准搭乘已準備好的商用客機離開日本，且返美後不用接受額外隔離。