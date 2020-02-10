紐約有槍手闖警署開槍　遭警開槍制服

美國紐約市在24小時之內，發生兩宗遭槍傷警察事件。一名警察周日（9日）在總部附近被一名獨行槍手射傷，目前情況穩定。當地2名警員上周六（8日）駕駛警車執勤時，其中一人被槍手開槍射傷。紐約警方指2宗案件為同一槍手所為，已把他扣查，但未有公開槍手身份及犯案動機。

警方表示，該名槍手周日早上近8時在警區總部一帶射傷一名警員的手臂，警員開槍還擊，但沒有射中槍手。由網上流出的片段見到，該名身材高大、頭戴帽子的槍手闖入警署，署內人士隨即四散；當他準備離開時，突然伏在地上，懷疑遭開槍制服。

紐約市2名警員上周六（8日）駕駛警車執勤時，被槍手借故問路射傷，其中一人受傷。警方形容事件是「企圖暗殺」，並懸紅1.25萬美元（約9.7萬港元）緝兇。市長白思豪譴責襲擊，形容市內有太多仇恨及針對警員，要尋求令紐約市變更和平的方法。

紐約警察總長謝伊（Dermot Shea）周日於記者會稱，在12個小時內接連針對警員的2宗槍擊屬同一槍手所為，形容槍手是懦夫，指當子彈耗盡他就投降。謝伊又指槍手犯案纍纍，而他早前因企圖謀殺被判監，2017年獲假釋。