贏普選票輸黨代表票　桑德斯要求覆核結果

美國民主黨周二將迎來第二場黨內初選，而首場的艾奧瓦州初選結果拖延近一周後，終在周日（9日）出爐。結果顯示，前印第安納州南本德市長布蒂吉格按得票比例，取得14張黨代表票，比贏最多普選票的參議員桑德斯多2張。桑德斯不服結果，競選團隊提出要「部分覆核」（partial recanvass）。

點票結果顯示，桑德斯的普選票比布蒂吉格多2500票，但按黨團會議得票率，布蒂吉格則以26.2%險勝桑德斯的26.1%；參議員沃倫及前副總統拜登則排第3及第4。民主黨在艾奧瓦州選出41名黨代表，布蒂吉格按比例取得14張黨代表票、桑德斯有12票，沃倫及拜登分別有8票及4票，女參議員克洛布赫爾則以1票位列第5。

桑德斯此前多次批評開票程序錯漏百出，其團隊周日晚要求「部分覆核」，審核點票確保數據正確。美聯社亦指初選結果並非完全準確，故目前尚未清楚誰是最終贏家。

民主黨下一場總統初選將於新罕布什爾州上演，各候選人周日把握最後機會爭取支持。布蒂吉格在納述亞市向支持者高呼，民主黨需要一把團結聲音對付總統特朗普，「我們選擇等待革命來臨，抑或坐以待斃將我們拒之門外」。

桑德斯拉票時對布蒂吉格顯得針鋒相對，批評對方「向40個億萬富豪」收受競選資金，一向只接受小額捐款的桑德斯又斥：「我們的競選議程不需得到華爾街或藥業財團的批准，我們的議程只代表每一個在職家庭。」