歐美太空總署合作探日　太陽衞星SolO佛州升空

萬里以外的太陽為地球生命之源，它仍有大量未解謎團。歐洲太空總署（ESA）為此斥資15億歐元（約128億港元），耗時8年開發出可環繞太陽的衞星「太陽軌道載具（SolO）」。SolO由參與項目的美國太空總署（NASA）負責發射，於香港時間周一中午12時03分升空，將進入距離太陽表面4200萬公里的軌道運行，嘗試以較近距離研究太陽物質活動，並拍攝太陽極地影像。

太陽不時會釋出數十億噸物質，影響磁場並干擾地球人類活動，嚴重的太陽風暴可阻礙衞星、無線電、電網等運作。科學家期望透過SolO收集太陽的資料，加強預報太陽風暴的能力。有關研究計劃為ESA的旗艦探索行動，而合作的NASA則負責將SolO送上太空。SolO由阿特拉斯火箭搭載，在佛羅里達州的卡納維拉爾角升空。

SolO預定進入的軌道位置比水星更接近太陽，故其探索工作需在鈦合金盾牌後進行，窺視鏡亦必須在採集資料後即時關緊，以免機件熔化。ESA系統工程師（Michelle Sprake）透露，由於SolO要抵禦攝氏600度的高溫，團隊採用了很多新技術，包括以動物骨骼製成抗熱塗層。SolO運行的軌道，將可讓人類一窺太陽的極地，外界更指今個時代是太陽物理學的「黃金時代」。