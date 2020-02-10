新預算案削外國援助　增抗衡中俄經濟威脅撥款

美國總統特朗普將於周一（10日）公布一項達4.8萬億（約37.3萬億港元）的2021年財政預算案，知情人士指華府將大幅削減外國援助及社會保障開支，同時增加國防、基建項目，以及抗衡中俄經濟威脅的預算。

華府一名高級官員透露，新預算案的外國援助開支將減少21%至441億美元（約3425億港元）；國防開支增加0.3%至7405億美元（約5.75萬億港元）；非國防開支則削減5%至5900億美元（約4.58萬億港元）。華府向國際發展金融公司（DFC）的撥款亦會由去年的1.5億美元（約11.6億港元），大增至7億美元（約54.4億港元），抗衡中國及俄羅斯的經濟威脅。至於對烏克蘭的援助，金額與本年度一樣。

特朗普銳意於美墨邊境建圍牆，他將為工程尋求20億美元（約156億港元）撥款，遠低於他去年要求的86億美元（約671億港元），白宮不會向軍方索取額外資金。預算又估計，美國每年經濟增長維持3%左右，未來10年可望減少4.6萬億美元（約35.7萬億港元）赤字。

特朗普去年公布預算案亦提出類似削減對外援助的建議，遭國會議員反對並觸發政府停擺，外界認為下年度的預算不大可能獲由民主黨控制的眾議院通過。