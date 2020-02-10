中東和協紛爭未平　華府警告以色列勿擅佔西岸

美國上月底宣布中東和平方案，惟以巴緊張局勢未見緩和。以色列大選將至，尋求連任的總理內塔尼亞胡有意盡快吞併西岸，以鞏固支持；惟此舉未獲盟友美國首肯。美國駐以色列大使佛里曼（David Friedman）周日（9日）警告，以方應配合美以聯合的藍圖方案，擅自採取的單邊行動將不獲美國認可。

佛里曼周日指，得悉了以色列有意「朝不利美以合作的方向行動」，故有必要闡明立場，但強調「這不是威脅」。內塔尼亞胡回應時態度合作，向其閣員稱︰「（美國）認可是重點，我們不應損害它。」佛里曼則明言，美以合作的磋商估計難在下月2日的以色列大選前完成。

巴勒斯坦方面早已作出強硬表態，表明不接受中東和平方案，亦不接受以色列在西岸殖民。巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯明言︰「無論在大選前後，我方都拒絕任何單邊行動。事實不是憑空捏造的，不會變成現實。」

以巴關係持續升溫，巴勒斯坦周日（9日）指，以色列已下禁運令，禁止巴勒斯坦農產品經約旦出口到全球市場，以反制巴方禁止進口以色列牛肉及其他牲畜。