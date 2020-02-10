外星文明「呼喚地球」？　首度觀測有規律FRB

天文學家致力探測宇宙中、被指是來自外太空先進文明的「快速電波爆發」（FRB）。加拿大有天體物理學家，早前利用射電望遠鏡，首次觀測到一個星系、持續有規律地不斷重複發出FRB，似是向宇宙發出「呼叫信號」。

多倫多大學亞裔天體物理學家李冬子（Dongzi Li）及其團隊，利用設於卑詩省的「CHIME」射電望遠鏡，觀測到一個位於5億光年外、正在形成恒星的矮星系，每小時釋放一至兩個無線電脈衝，持續約4天之後靜下來，待12天後重新啟動，如是者不斷重複。天文學家自2007年至今，在宇宙找到100多個FRB，其中只有10個以重複信號呈現，但沒有一個具規律性。

研究人員估計，這些FRB可能是環繞其他恒星或黑洞等天體運轉，因而每16天周期性向地球發出無線電波；亦有可能是恒星風周期性地增強，阻擋無線電脈衝傳送，以致出現16天迸發一次的規律。

但令科學家不解的是，銀河系已知脈衝星的自轉周期僅約12秒，和這次觀測到的FRB迸發周期相去甚遠。他們希望可以透過其他波長的望遠鏡掃描該區域，以破解這些「外星信號」之謎。