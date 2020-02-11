新冠肺炎︰疾控中心前總監指專家對傳播方式所知太少

《美國醫學會雜誌》上周五（7日）發表研究，指武漢一間醫院在最初接收的138名新冠肺炎病人中，有達4成是在醫院內人傳人感染。美國疾病控制及預防中心前總監弗里登（Thomas Frieden）在美國有線新聞網絡（CNN）撰文指，現時專家對新冠病毒傳播方式所知太少，對此感到震驚。

弗里登指，近半初期患者在醫院內感染，是為「院內傳播」，又指大部分感染應不是由「超級傳播者」造成。他指支氣管鏡檢查的程序，即醫生將管道插入病人肺部的過程，或導致多人感染。

弗里登認為那令人憂慮，很多醫護人員及病人在醫院內不同地方受感染，由於感染的範圍很廣，而只有有病徵的患者才接受檢查，因此可能有更多人在醫院受感染。像沙士（SARS）和中東呼吸綜合症（MERS）一樣，新冠肺炎病毒正在醫院內傳播。

他指醫護人員屬染病高危一族，因此專家急切需要更多病毒傳播方面的資料。他認為病毒可能無法受控，猶如感冒及流感，他指中方採取阻止病毒擴散的措施即使不成功，亦可以減慢病毒傳播速度，提升中國及全球應對病毒的能力。