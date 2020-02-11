俄新招制美　轟炸機或掛高超音速導彈

高超音速武器是美俄軍備競賽的重點之一，消息指，俄羅斯軍方計劃讓圖160超音速戰略轟炸機，搭載匕首高超音速空射型彈道導彈，提升導彈的射程。與此同時，美國軍方因財政壓力的關係，被迫取消其中一項高超音速武器研發計劃。

俄羅斯媒周一（10日）引述消息人士報道，軍方正考慮圖160配備匕首，相關工作預計今年內完成。惟消息人士沒有透露，匕首將由現役的圖160，抑或升級版的圖160搭載。前年曾有報道指，俄軍計劃在圖22M3長程轟炸機，測試匕首系統。

匕首是俄軍首款高超音速武器，最大射程2000公里，最高時速10馬赫；它是伊斯坎德爾戰術導彈系統的空射型，現時由米格31戰機搭載，在南部軍區服役。

俄方正升級圖160至圖160M，首架原型機本月2日試飛，它配備先進的飛行、導航及通訊系統，以及全新的雷達與電子反制系統，可搭載12枚戰略巡航導彈。

另外，美國空軍發言人證實，取消高超音速常規攻擊武器（HCSW）的研發，但繼續研發空射快速反應武器（ARRW）；美媒指軍方在只能二選一的情況下，認為ARRW比HCSW擁有獨特的滑翔彈身設計，並有望2022財政年度取得早期作戰能力。