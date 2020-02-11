新冠肺炎：世衞赴華先遣隊　缺流行病學家和病毒學家

世界衞生組織的國際專家先遣隊已於周日（9日）啟程前往北京，調查在中國境內爆發的新冠肺炎疫情。美媒周一（10日）報道，先遣隊不包括美國向世衞推薦的13名專家，當中大部成員並非相關領域的醫學專家。有美國公共衞生專家指，目前中國最急需頂尖的流行病學家和病毒學家，盡快查明感染源，並有效遏制疫情蔓延。

美國國家衞生研究院過敏症和傳染病研究所研究員盛宗梅透露，世衞先遣隊是由世衛組織日內瓦總部的人員組成，並不包括該研究所的專家。他們此行是尋求如何與中國政府合作，將就中方對疫情反應、行動及時性及公共衞生策略，展開調查研究。

盛宗梅又指，美國開發疫苗需要很長時間，須通過動物測試及臨床試驗兩個階段，最終要美國食品及藥物管理局批准，過程通常需要至少幾個月，甚至數年。

美國外交關係委員會全球衞生高級研究員黃嚴忠稱，中國急需大量醫療物資，如口罩和防護服等，希望世衞和美國在內的國際社會，提供專業防疫和醫護人員，例如流行病學家、傳染病專家、醫生及專業護理人員等。

黃嚴忠認為，由於目前沒有查明和確定傳染源，意味可能有多處第一代病毒源，導致疫情無法控制。世衞先遣隊的作用是評估疫情，調查疫情爆發的背景及評估防控措施的有效性，為中國提供宏觀政策性的建議。