艾奧瓦初選點票混亂　布蒂吉格桑德斯提覆核

美國民主黨的艾奧瓦州總統候選人提名戰餘波未了，得票率排第1的前印第安納州南本德市長布蒂吉格與排第2的參議員桑德斯，周一（10日）均要求「局部覆核」點票結果。桑德斯陣營估計，覆核後桑德斯的黨代表票或有進帳。

桑德斯陣營要求覆核25個區域及3個衞星黨團會議的點票紀錄，並指若糾正了錯誤，相信桑德斯可增加黨代表票。桑德斯的高級競選顧問韋弗（Jeff Weaver）表示，今次覆核只是第一步，指結果是以民主黨亦承認有錯的計算方法得出，有必要令艾奧瓦人可以信任初選結果。他續指，不預期可改變結果，但有信心付出的努力值得有額外的黨代表票。

布蒂吉格一方則要求覆核66個區域及艾奧瓦州所有衞星黨團會議的結果，指提出覆核只是回應桑德斯陣營的舉措。艾奧瓦州民主黨主席普賴斯（Troy Price）表示，目前未知覆核需時多久，又稱若參選人不滿覆核結果，可要求重新點票。

民主黨的艾奧瓦州初選點票混亂，拖延近一周才公布結果，顯示布蒂吉格以26.2%得票率險勝桑德斯的26.1%，參議員沃倫及前副總統拜登緊隨其後。該州有41張黨代表票，按得票比例，布蒂吉格獲14張票、桑德斯12張、沃倫8張、拜登6張、參議員克洛布赫爾1張。