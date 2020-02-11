不滿削社福開支抵銷財赤　民主黨勢否決預算案

美國特朗普政府周一（10日）向國會提交總值4.8萬億美元（約37.3萬億港元）的2021年度財政預算案，增加國防開支0.3%至約7400億美元（約5.75萬億港元），非國防開支則減5%至5900億美元（約4.58萬億港元），包括社會福利及醫療補助撥款。民主黨國會議員批評總統特朗普輕視美國家庭福祉，更指預算案「到國會便死亡」。

新預算案增加國防、火星探索計劃等開支，但削減外國援助、環境保護、社會福利等撥款。其中，華府將於未來10年減少醫療補助開支約9200億美元（約7.14萬億港元），同時削減衞生及公共服務部的20%預算，包括負責應對新冠肺炎疫情的部門。另外，教育部、內政部、房屋及發展部、環境保護署亦削減預算。

民主黨人不滿特朗普為在15年內抵銷財赤而大減國內開支，包括大減7000億美元（約5.44萬億港元）的醫保預算。眾議院議長佩洛西指，預算案顯示特朗普的價值觀，不重視美國家庭的健康及財政安全；民主黨總統參選人桑德斯則批評計劃不道德，諷刺特朗普只顧富人及軍工業的利益，揚言國會定必否決預算案。

分析指，美國各州陸續舉行總統初選，預算案勢成為民主黨攻擊特朗普及共和黨施政的目標。民主黨全國委員會主席佩雷斯（Tom Perez）亦喊話，形容預算案「道德破產」，是時候由中產優先的總統上台。