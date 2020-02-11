傳特朗普拒大選前　再會晤金正恩

朝鮮半島局勢仍然膠着，美朝關係前景未明。消息指美國總統特朗普向外交幕僚表示，無意在今年11月大選前，再與北韓領袖金正恩會面。聯合國在最新報告指，北韓過去一年違反制裁，持續發展核武及導彈，更在中國駁船協助下進行非法貿易。

特朗普此前多次公開表示，與金正恩的個人關係很好。惟美國有線電視新聞網絡周一（10日）報道，特朗普去年底對美朝工作級別會談破裂感不滿，因此對美朝峰會的意欲降低，無意在大選前再次舉行「特金會」。熟知對朝事務的華府官員表示，北韓認為雙方談判「已死」後，美方已未有再批出任何准予前往北韓的旅遊許可。

與此同時，英國傳媒披露聯合國報告，內文直指北韓去年1月至8月間，出口370萬公噸煤炭，總值3.7億美元（約28.8億港元），其中280萬噸經由中國駁船以船對船方式交收。消息指，有關煤炭運往杭州灣3個港口及長江沿岸設施。報告又披露，北韓向中國出口2200萬美元（約17.2億港元）的河沙，同時有非法進口提煉石油。

中國常駐聯合國代表團表示，中方認真信守聯合國制裁，更因而蒙受損失，聯合國的說法是毫無根據。聯合國自2006年向北韓實施制裁，但中國及俄羅斯表示憂慮此舉會危害北韓人民；惟美國、英國及法國均曾表明，現階段無意考慮撤銷對朝制裁。

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