新罕布什爾州初選　民主黨拉票圍攻特朗普

美國第二場總統初選將於當地時間周二（11日）在新罕布什爾州上演，民主黨各參選人周一（10日）盡最後努力拉票。近日聲勢大好的前印第安納州南本德市市長布蒂吉格，強調自己是挑戰總統特朗普的最佳人選；領先民調的參議員桑德斯亦把矛頭指向特朗普，指他分裂國家，自己則可團結各界。特朗普亦到該州拉票，大談自己避過國會彈劾，又調侃民主黨的艾奧瓦州初選混亂。

民主黨的新罕布什爾州初選只限登記黨員及獨立人士投票，該州有24張黨代表票，參選人必須達15%的得票門檻才合資格取得黨代表票。年僅38歲的布蒂吉格在普利茅斯拉票，包裝自己可帶來「世代變革」，以更溫和及傳統的路線為民主黨重奪白宮。他強調自己能團結不同政治光譜的人，又攻擊對手桑德斯的全民醫保計劃不設實際，在他提出的新稅制下根本無法支付開支。

桑德斯亦在新英格蘭造勢，逾7500人出席拉票大會，聲勢浩大。他把矛頭指向特朗普，批評對方製造分裂，但他可讓所有人團結，相信「一人一票而不是億萬富豪買起選舉」，呼籲支持者一同改變美國。至於在艾奧瓦州初選失利的前副總統拜登則指，有信心可勝出新罕布什爾州初選，又淡化這兩個州的重要性，指其種族多樣化不能與全美並論，展望自己於月底的內華達州及南卡羅萊納州會有更好表現。

相較民主黨大混戰，競逐連任的特朗普在黨內未逢敵手，他在新罕布什爾州造勢時大談自己避過彈劾騙局，並諷刺民主黨的艾奧瓦州點票混亂，說：「他們知贏家是誰嗎？我就不知了。」新罕布什爾州是特朗普於2016年首個勝出初選的州分，但於大選不敵對手、前國務卿希拉妮。