艾伯塔省出土新品種暴龍　50年來首見

加拿大艾伯塔省有科學團隊，在近日的考古行動中發現新品種的暴龍。該品種生活於約8千萬年前的白堊紀後期，相信是已知暴龍品種之中最古老，這亦是該國相隔50年來首次發現恐龍新品種，今次發現有助填補考古學家對暴龍的認知。

新品種被研究人員命名為塔納托龍（Thanatotheristes degrootorum），又稱「死神」（Reaper of Death），其化石在艾伯塔省南部弓河（Bow River）附近出土。雖然團隊只發現兩個不完整的頭骨及下顎，但他們認為數量足以證實是新品種。

塔納托龍每顆牙齒長7厘米、臀部高度約2.4米、由鼻子到尾巴的長度約8米。牠與其他品種差不多，頭蓋骨異常地突起，形成兇狠外表，但獨特之處在於上顎的垂直脊。

研究負責人沃里斯形容這是令人印象深刻的動物，驚訝地指：「牠們的脊椎和其他暴龍品種完全不同。」卡爾加里大學學者澤列尼茨基表示，由於牠的體型較為輕盈，與其他暴龍族群不同；另有學者補充，塔納托龍的發現引證暴龍並不是全為超級食肉動物，牠有自己獨特的身型、後代、族群，甚至是獨特的獵食風格。有關研究發表在古生物學期刊《白堊紀研究》（Cretaceous Research）。