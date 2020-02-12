美官員向盟友披露　華為可秘密「走後門」登入電訊網絡

華為被指在其設備中，保留了秘密走後門的能力。

美媒周二（11日）報道，華府在遊說盟友放棄使用中國巨企華為的器材建設5G網絡時，向盟友披露華為有能力秘密地經「後門」進入全球流動電話網絡。報道指，美國已掌握有關情報超過10年，直到去年年底，才向英國和德國等盟友披露。華為否認有關指控。

《華爾街日報》的報道指，電訊網絡設備製造商須依法在其製造的硬件中留有給有關當局使用的「後門」，以作合法用途；與此同時，有關硬件亦要設計成製造商不能在未經流動網絡商的同意下登入網絡。如此，只有執法人員或獲授權人士能夠在網絡商的許可之下，進入「合法截取介面」。

報道指，美國官員稱華為卻秘密保留了讓該公司能夠在網絡商不知情的情況下，登入網絡的能力，並指出其他設備製造商都沒有這種能力。

報道引述美國國家安全顧問奧布賴恩（Robert O'Brien）說，美方掌握證據，得悉華為能夠秘密登入世界各地由其維護與出售的系統，並存取敏感和私人的資料；另一官員則說，華為沒有向客戶或相關國安機關披露這些秘密登入行為。美方只說自2009年觀察華為早期的4G網絡器材時起，已發現這道「後門」，但並沒有透露詳情。

報道指出，美國過往一直揚言毋須提供華為威脅國安的證據，它向盟友披露有關情報，可說是策略上的急轉彎。不過，英國首相約翰遜上月決定容許華為有限度參與當地5G網絡建設，據報美國總統特朗普得悉後曾大發雷霆，在電話中嚴厲批評約翰遜；而德國將在未來數周決定是否容許華為進入該國的5G市場。

華為強烈否認上述指控，稱公司永不會做出危害客戶網絡和資料安全的事，又稱毫無根據的指控不斷在沒有確實證據的情況下被重複。