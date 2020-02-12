新冠肺炎：納瓦羅指中國須為疫情負責　美方盼派專家赴華

中國駐美大使崔天凱日前受訪時，指新冠肺炎疫情是生物戰爭的說法是可瘋狂至極，隔空反駁美國參議員柯頓的指控。白宮國家貿易委員會主任納瓦羅周一（10日）接受霍士商業新聞專訪時稱，病毒起源最終會得到解答，中國須為疫情負責。

霍士商業新聞主持人巴蒂羅姆（Maria Bartiromo）談及疫情對貿易及經濟的影響，她指中國在去年12月已知道爆發疫症，派出代表團前往白宮，與眾人握手及簽署首階段中美貿易協議，其後更派人出席瑞士達沃斯論壇。她質疑，中國因擔憂研發大殺傷力武器及生物武器的計劃敗露，拒絕讓美國疾病控制及預防中心（CDC）的人員入境。

納瓦羅回應指，病毒起源最終會得到解答，現在可能不是適當時機，因為對抗疫情是當務之急。他又指，14年前寫過一本名為《即將到來的對華戰爭》（The Coming China Wars，暫譯），曾預測中國爆發流行病毒。

美國疾控中心首席副總監舒查特（Anne Schuchat）再次呼籲，中國接受美國專家的幫助，對抗新冠肺炎疫情。她表示，美國的流行病學專家、病毒專家及傳染病控制專家等人可作出很多貢獻，強調外部專家可為中國帶來益處。