運安會查Tesla兩奪命事故　疑自駕軟件有問題

美國電動車生產商特斯拉（Tesla）旗下的電動車分別於前年及去年涉及兩宗美國致命交通意外，導致兩名司機死亡。美國全國運輸安全委員會（NTSB）近日展開調查，發現其中一宗案件的司機生前曾投訴其車輛的自動駕駛軟件出現問題，該問題疑似亦是導致意外的原因。

蘋果公司一名姓黃（Walter Huang，音譯）的軟件工程師前年3月，在加州山景城的高速公路駕駛其Model X電動車，最終電動車撞向混凝土防撞欄，黃男送院後不治。黃男生前向妻子透露，涉事車輛在同一條路上出現過類似問題，電動車突然轉向衝向防撞欄。他亦告訴朋友，認為自動駕駛軟件的修訂程式令Model X出錯，導致它突然改變方向。

當局調查黃男的手機後，發現黃男在開車期間疑曾用手機，最後一個訊號於意外前不足1分鐘發出。NTSB會在本月25日對該案展開聆訊，裁定導致意外的原因，及提供安全建議。

另一宗案件在佛羅里達州發生，司機班纳（Jeremy Banner）啟動其Model 3的自動駕駛功能，10秒後就遇上意外。據指，班纳當時鬆開軚盤，座駕即撞向一架貨車，車頂被削去，班纳死亡。NTSB指，仍未能確定該宗意外的成因。