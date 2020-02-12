司法部為特朗普親信減刑　4檢方律師退出案件

美國總統特朗普前競選顧問斯通（Roger Stone），被指為2016年大選通俄門的重要角色之一。他早前被裁定欺騙國會、騷擾證人及阻礙國會通俄調查等罪名成立，被檢方律師建議判囚7至9年，引來特朗普批評。司法部隨即推翻並降低有關量刑，觸發4名檢方律師周二（11日）宣布退出此案，外界質疑特朗普干預司法之聲不絕。

特朗普周二稍早，在社交網上批評檢方量刑建議「非常可怕及不公」，又再次重申通俄調查是「獵巫」。他更揚言，自己可以與司法部討論此案，只沒有這樣做。然而，司法部官員同日即指，檢方建議的刑期「太極端、極度不相稱」，宣布將提交新的量刑文件。

司法部公布不尋常的決定後，引發4名檢方律師集體退出案件。其中，通俄案特別檢察官米勒的團隊成員澤林斯基（Aaron Zelinsky）同時辭去在司法部職務，計劃重回巴爾的摩的檢察官崗位；同為米勒團隊一員的傑德（Adam Jed）也退出斯通案。華盛頓聯邦檢察官馬蘭多（Michael Marando）及克拉维斯（Jonathan Kravis）亦告退出此案，後者更辭去司法部的助理官職。