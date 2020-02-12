新冠肺炎：美國航空延長停飛中港航線

中國爆發新冠肺炎疫情，多間航空公司宣布停飛中國航線。美國航空周二（11日）宣布將延長停飛往返中國及香港的航班至4月底；加拿大航空亦延長停飛中港航線至3月底。

美國航空營運美國達拉斯及洛杉磯飛往上海、北京及香港的航班，公司決定延長停飛上述航線至4月23日及24日，日期視乎航線而定。加拿大航空則延長停飛多倫多、蒙特利爾、溫哥華往返北京及上海的航班至3月27日，日期仍待政府批准。至於香港航線，加航將於3月1日至27日停飛來往多倫多及香港的直航航班，會安排乘客改搭溫哥華航班。

受疫情影響，80%來往中國及南韓的航班暫停或縮減，南韓韓亞航空周三（12日）宣布，公司鼓勵機組人員於本月15日至29日期間申請放無薪假，並考慮受理3月的無薪假申請。

另外，美國一名從武漢乘撤僑包機的乘客確診感染新冠肺炎，在加州大學聖迭哥分校醫院治療，情況穩定。不過，美國疾病管制與預防中心（CDC）和醫院擺烏龍，該患者在確診前被送回隔離檢疫用的軍事基地，而非在醫院隔離。CDC周二承認檢測出現混亂，將成立撤僑隔離小組確保樣本不會再出錯。