為求哈佛大學青睞　韓裔生拍饒舌MV自薦

為爭取入讀心儀的大學，可以去到幾盡？美國北卡羅萊納州一名韓裔高中生，為了爭取入讀著名學府哈佛大學的機會，絞盡腦汁拍攝一段饒舌歌短片向校方毛遂自薦。雖然這出位短片能否令他如願尚未可知，但肯定已令他成為近期網絡紅人，短片在網上更獲逾4.7萬次點擊收看。

韓裔男生伊桑‧金（Ethan Kim）於去年底，本想申請本屆的哈佛提前批核入學計劃，可惜最後只被排進普通輪候名單；這名單的取錄機會只有不到5%，機會渺茫。由於哈佛本科的申請網站註明，申請者可以另外提供文章或短片資料，以協助說服校方取錄自己，所以伊桑就決定「盡地一煲」以短片吸引校方注意。

伊桑編寫了名為《哈佛請你讓我入學》的饒舌歌，然後請朋友協助，在家中拍成一段洗腦式MV。他在短片中自跳自唱，介紹自己是來自南部亞裔中產家庭的孩子，還大耍跆拳道，證明自己如何出眾，更指校方不取錄他實在是個「損失」。

除了呈交給校方，他還在上周四（6日）把短片上傳到YouTube與網友分享，萬料不到短片未獲哈佛校方回應，已先在網上大獲好評及瘋傳。伊桑突然爆紅吸引傳媒追訪，他回答訪問時說：「我知道只憑一首饒舌歌，未必能讓我達成入讀哈佛的心願，但這總是自我表達的一種方式，至於最後入讀哪裏，就聽天由命吧！」

伊桑rap歌短片中部分歌詞：

你問我是誰？我叫伊桑‧金！為何我要唱饒舌？對，就是請你取錄我。哈佛從未見過這樣的事，為這大日子我不爭取就沒機會，除非我這樣做，OK！哈佛請收我，你知道你想要我。你就等着看我的，等吧等吧，我是遲了一點，但不要拒絕我哦！