桑德斯險勝新罕布什爾初選　沃倫拜登再失利

美國共和、民主兩黨周二（11日）在新罕布什爾州舉行第二場初選，初步點票顯示民主黨大熱參選人桑德斯險勝前印第安納州南本德市市長布蒂吉格，一雪首站落敗的前恥。而另一熱門、前副總統拜登表現仍然失色，僅排第五，不敵女參議員克洛布赫爾（Amy Klobuchar）及沃倫。總統特朗普則未逢敵手，勝出該州初選。

初步點票結果顯示，桑德斯得票26%，領先布蒂吉格的25%。不過，桑德斯在上屆初選中，在新罕布什爾州獲60%得票、大勝當時對手希拉妮，今次的得票可謂未達期望。而在辯論中表現亮眼的克洛布赫爾則獲驚喜成績，以20%得票排第三，超越熱門參選人沃倫的9%。拜登的得票率僅得8%，他與沃倫因未達15%的得票門檻，在新罕布什爾州未取得任何黨代表票，桑德斯及布蒂吉格則分別獲9票，克洛布赫爾得6票。

沃倫與桑德斯同樣走進步派路線，偏低的支持度令外界質疑她是否有能力繼續與對方競爭。而拜登的形勢與他在艾奧瓦州的表現一樣未有起色，目前僅能寄望在月底的南部州份初選中扭轉頹勢。南部州份的黑人選民較多，料對拜登有利。分析認為，如果拜登在超級星期二等選戰中，未獲出彩成績，他的競選工程很可能就此告終。