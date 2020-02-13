華女擅闖海湖莊園罪名不成立　拒捕罪成

56歲中國籍女子盧靜（Jing Lu，音譯）被控擅闖美國總統特朗普位於佛羅里達州棕櫚灘縣的別墅海湖莊園，周三（12日）被裁定罪名不成立，然而她另一條拒捕罪名則罪成，法官將於周五（14日）判刑。

控方指，盧靜在去年12月18日蓄意闖入海湖莊園，且不理會叫她離開的警告，再以從側門入內拍照。她亦因為留美簽證已經過期，一直被拘留至今。

盧靜在庭上透過普通話翻譯辯稱，她給了200美元（約1560港元）一名華裔導遊，接載她到佛州南部的不同景點。她辯稱自己因為語言障礙，聽不明白莊園守衞叫她離開的指令。守衞在作證時則指，他曾用手勢清晰地警告了盧靜。

盧靜當日離開海湖莊園後，導遊載她到棕櫚灘的購物區，她在該處被兩名警員截查。警員供稱，盧靜不肯接受盤問，又在被鎖上手扣時反抗。盧靜則辯稱，當警察走過來時她很害怕，又不知道自己為何會被上手扣。

陪審員裁定，盧靜擅闖海湖莊園的罪名不成立，但無使用暴力的情形下拒捕則罪成，待法官周五發落，面臨一年監禁。

去年發生了兩宗中國女子被指擅闖海湖莊園的案件，盧靜是的其中一名被告。另一名中國籍女子張玉婧去年3月亦因擅闖海湖莊園被捕，同年9月被判入獄8個月，刑滿出獄後需被遞解出境。