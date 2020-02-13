議員指公務員退休基金涉通華　促炒投資總監

中美角力不斷下，美國加州公務員退休基金（CalPERS）投資總監近日被指控與中國共產黨關係密切，「長久互相勾結」。共和黨眾議員周三（12日）去信加州州長紐瑟姆，促對方展開調查，並辭退CalPERS投資總監。

據報，CalPERS投資總監孟宇（Yu Ben Meng）上任以來，將大量基金資金投放於中國企業。共和黨眾議員班克斯狠批孟宇與北京的關係「長久而相互勾結」，直言換作自己是州長，會立即辭退孟宇。班克斯認為，加州至少應該調查孟宇與中共的關係，及比較孟宇上任前後，CalPERS的投資情況有何不同。

孟宇是在中國出生的美國公民，他早於2008年曾於CalPERS工作，其後離職至去年1月，才回巢成為投資總監。有指孟宇此前，曾任職中國國家外匯管理局的副投資總監3年之久。班克斯指，孟宇當時是經中國的「千人計劃」獲聘。「千人計劃」被華府視為中國透過聘用海外人才，以獲取外國敏感資訊的計劃。

美國國務卿蓬佩奧曾批評，CalPERS的資金被用於資助解放軍，令美軍受威脅。班克斯稱，CalPERS的資金曾資助一些製造監視器，以監視維吾爾人、及在南海建軍事基地的中國企業。CalPERS則發聲明護航指，孟宇受到不道德的攻擊。